Der 15-Jährige missachtet rote Ampeln, ist gegen die Fahrrichtung unterwegs. Wie ein Schlagloch der Verfolgungsjagd in der Mainzer Innenstadt ein Ende setzte.

Mainz (dpa) – Ein 15-Jähriger auf einem E-Scooter hat sich in der Mainzer Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche war am Montagabend gegen die Fahrtrichtung unterwegs, beschleunigte sein Gefährt auf bis zu 70 Stundenkilometer und überfuhr rote Ampeln.

Die Polizei wollte den 15-Jährigen zunächst kontrollieren, weil der Roller kein Versicherungskennzeichen hatte. Mit Blaulicht und über Lautsprecher forderten sie ihn auf, stehenzubleiben, doch der Jugendliche fuhr weiter, wie die Polizei in Mainz mitteilte.

Seine Fahrt endete schließlich an einem Schlagloch. Er verlor die Kontrolle über den E-Scooter, kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen, stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort, wurde aber von den Einsatzkräften gestoppt. Der 15-Jährige wird sich jetzt wegen der begangenen Verkehrsdelikte verantworten müssen.