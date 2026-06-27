Ein Höhepunkt der Hitzewelle ist erreicht: Der Wetterdienst hat vorläufig die bisher höchste Temperatur im Saarland gemessen.

Offenbach (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat nach vorläufigen Angaben mit 41,4 Grad die höchste Temperatur registriert, die jemals Saarland gemessen wurde. Der vorläufige Höchstwert wurde wie am Tag zuvor in Saarbrücken-Burbach gemessen, wie der Wetterdienst mitteilte. Die vorläufigen Werte können vom Wetterdienst im Nachhinein noch korrigiert werden.

Hitzewelle bringt Menschen ins Schwitzen

Seit Tagen sorgt eine Hitzewelle in Deutschland für Temperaturen bis an und über die 40-Grad-Marke und lässt die Menschen kräftig schwitzen. Die Belastung ist auch deshalb so groß, weil die Temperaturen aktuell nachts keine wirkliche Abkühlung bringen.

Extreme Wetterlagen durch Klimakrise häufiger

Extreme Wetterlagen wie diese sind wegen der Klimakrise hierzulande häufiger geworden - und dürften noch weiter zunehmen. Zahlen des Wetterdienstes belegen, dass die durchschnittliche Zahl der Tage mit Temperaturen über 30 Grad in Deutschland zugenommen hat.

Wann wird es wieder kühler?

Am Sonntag drohen Gewitter, Sturmböen, Hagel und Starkregen. Die Hitzewelle verlagert sich dann etwas in den Osten. Erst am Montag kommt etwas Abkühlung nach Deutschland. Es werde «nicht mehr so heiß wie zuvor» bei Höchstwerten zwischen 25 und 29 Grad, lokal seien bis zu 30 Grad möglich.