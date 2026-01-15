Auf nur etwas Regen und sonst niederschlagsfreies Wetter können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland einstellen. Eine dicke Winterjacke wird nicht nötig sein.

Offenbach (dpa/lrs) – Mildes Wetter mit Temperaturen von bis zu 13 Grad wird in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet. In der ersten Tageshälfte gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) örtlich etwas Regen, am Nachmittag ist es zunehmend niederschlagsfrei bei starker Bewölkung und bedecktem Himmel.

Heiter bis wolkig zeigt sich nach der Vorhersage der Meteorologen das Wetter am Freitag. Etwas Regen wird nur örtlich erwartet, meistens ist es in Rheinland-Pfalz und im Saarland niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen laut DWD auf 8 bis 12 Grad.