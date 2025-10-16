Offenbach (dpa/lrs) – Temperaturen bis 16 Grad mit vereinzelt leichtem Sprühregen gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Sonne zeigt sich nicht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es den ganzen Tag stark bewölkt oder bedeckt. Am Freitag ändert sich das Wetter nach der Vorhersage der Metrologen kaum: Der Sprühregen schwächt sich im Tagesverlauf jedoch ab und im Süden sind Auflockerungen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen wieder bis zu 16 Grad.

© dpa-infocom, dpa:251016-930-167939/1