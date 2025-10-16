Wetter
Temperaturen bis 16 Grad in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Wetter in der Südeifel
Die Sonne zeigt sich kaum. Es ist etwas regnerisch, aber mit milden Temperaturen.

Offenbach (dpa/lrs) – Temperaturen bis 16 Grad mit vereinzelt leichtem Sprühregen gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Sonne zeigt sich nicht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es den ganzen Tag stark bewölkt oder bedeckt. Am Freitag ändert sich das Wetter nach der Vorhersage der Metrologen kaum: Der Sprühregen schwächt sich im Tagesverlauf jedoch ab und im Süden sind Auflockerungen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen wieder bis zu 16 Grad.

