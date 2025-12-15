Telenotarzt bringt digital Hilfe im Notfall

Ärztliche Expertise, auch wenn kein Notarzt direkt vor Ort ist - das ist das Prinzip des Telenotarzt-Systems in Rheinland-Pfalz. Das läuft jetzt rund um die Uhr, das Land sieht sich als Vorreiter.

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz hat als erstes Flächenbundesland ein in allen Landesteilen rund um die Uhr nutzbares System an Telenotärzten etabliert. Mit dem können Notärzte digital mit Rettungswagen zusammengeschaltet werden, um bei Bedarf Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter aus der Ferne mit ärztlicher Expertise unterstützen.

Das soll gerade im ländlich geprägten Rheinland-Pfalz mit teils beträchtlichen Strecken die Versorgung von Patientinnen und Patienten verbessern und einen noch effektiveren Einsatz des Rettungspersonals ermöglichen.

Rückgrat des am 6. Oktober in den Rund-um-die-Uhr-Betrieb gegangenen Systems sind vier Telenotarzt-Zentralen in Ludwigshafen, Trier, Kaiserslautern und Mainz. Innenminister Michael Ebling (SPD) sprach bei der offiziellen Vorstellung des Projekts von einer «neuen Ära der Notfallversorgung».