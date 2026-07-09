Immer mehr Lehrer in Rheinland-Pfalz arbeiten in Teilzeit. Besonders bei den unter 30-Jährigen ist der Anstieg in den letzten zehn Jahren deutlich.

Bad Ems (dpa/lrs) – Fast die Hälfte der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Schuljahr 2025/26 in Teilzeit beschäftigt gewesen. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Demnach waren an den Schulen insgesamt 41.800 hauptamtliche beziehungsweise hauptberufliche Lehrerinnen und Lehrer tätig, knapp 20.300 davon seien in Teilzeit beschäftigt gewesen.

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre, also zwischen den Schuljahren 2015/16 und 2025/26, habe die Gesamtzahl der aktiven Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen um insgesamt 14 Prozent zugenommen, ermittelten die Statistiker.

Als Hintergrund verwiesen die Statistiker auf gestiegene Schülerzahlen, mehr Bedarf an Sprach- und sonderpädagogischer Förderung sowie auf den Ausbau des Ganztagsangebots. Während es im gleichen Zeitraum ein Drittel mehr Teilzeit-Lehrkräfte wurden, sei die Zahl der in Vollzeit tätigen Lehrkräfte mit einem kleinen Plus von 0,5 Prozent nahezu konstant geblieben.

Vor allem jüngere Lehrkräfte nähmen die Option, in Teilzeit zu arbeiten, zunehmend häufiger wahr, hieß es: Bei den unter 30-Jährigen sei die Zahl der Teilzeitkräfte in den vergangenen zehn Jahren – und vor allem in der Corona-Pandemie – sprunghaft von etwa 800 auf inzwischen knapp 2.000 angestiegen. Das entspreche einem Zuwachs von 139 Prozent. Im gleichen Zeitraum sei die Zahl der Vollzeit-Lehrkräfte in dieser Altersgruppe um 23 Prozent zurückgegangen. In anderen Altersgruppen fielen die Entwicklungen im Zehnjahresvergleich den Statistikern zufolge weniger deutlich aus.