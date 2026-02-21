Bauerarbeiten sorgen immer wieder für Einschränkungen der Mittelrheinbahn. Kommende Woche ist die Linie RB32 für eine Nacht betroffen.

Remagen/Altenahr (dpa/lrs) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag muss auf der Linie RB32 zwischen Remagen und Altenahr (Landkreis Ahrweiler) mit massiven Einschränkungen im Bahnverkehr gerechnet werden. Dies teilte der Mittelrhein-Bahn-Betreiber Trans Regio mit.

Demnach fallen von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in beide Richtungen einzelne Verbindungen aus. Zudem werden einige Haltestellen gar nicht angefahren. Auch die Ankunfts- und Abfahrtszeiten ändern sich. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen werde eingerichtet, heißt es.

Als Grund nennt die Trans Regio die hohe Bautätigkeit der DB Infra Go im Streckenverlauf der RB26. Sie weist darauf hin, am Reisetag aktuelle Fahrplanauskünfte zu beachten.