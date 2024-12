Teils Sonnenschein für Ausflügler

Offenbach (dpa/lrs) – Weihnachten endet in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Hochdruckeinfluss und milder Meeresluft. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es im Norden zunächst teils noch länger stark bewölkt bis bedeckt, im Süden aber eher heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 8 Grad. Regen ist nicht angesagt.

Am Freitag ist es nach Nebelauflösung in Rheinland-Pfalz und im Saarland heiter bis sonnig, in einigen Regionen aber auch tagsüber trüb. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 bis 8 Grad. Niederschläge erwarten die Meteorologen weiterhin ebenso wenig wie am Samstag, wenn die maximalen Temperaturen nur noch 0 bis 6 Grad erreichen.