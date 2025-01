Teils neblig und glatt in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland kann es in den kommenden Tagen neblig-trüb und stellenweise auch wieder glatt werden. Nach Nebelauflösung komme am Freitag und am Wochenende aber auch immer wieder die Sonne durch und es bleibe niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Freitag würden die Temperaturen zwischen Null auch fünf Grad liegen. Ähnliche Temperaturen seien auch am Wochenende mit ein bis sechs Grad zu erwarten.

© dpa-infocom, dpa:250116-930-345947/1