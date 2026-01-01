Teils Glätte und Schnee in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Der Start ins neue Jahr bringt heute in Rheinland-Pfalz und dem Saarland teils Schnee, Schneeregen und Glätte. Der Tag starte zunächst nur vereinzelt mit Niederschlägen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Ab dem Nachmittag soll es dann von Norden vermehrt Schnee und Schneeregen bei Temperaturen von maximal drei Grad geben. In höheren Lagen bleibt es bei minus einem Grad frostig.

Der Freitag bringe Wolken und dabei auch Schneeregen oder Schneeschauer. Es bestehe Glättegefahr. Die Temperaturen steigen auf maximal fünf Grad. An dieser Wetterlage ändere sich auch am Wochenende nichts.