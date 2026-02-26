In Windeck brannte ein Windrad lichterloh. Die Feuerwehr konnte wegen der Höhe nicht eingreifen und ließ es kontrolliert abbrennen. Was die Polizei zum möglichen Auslöser sagt.

Kollweiler (dpa/lrs) – Im Landkreis Kaiserslautern ist ein Windrad in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Windrad in der Gemeinde Kollweiler am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache aus. Es werde jedoch vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst habe. Da die Flammen vom Maschinenraum in großer Höhe ausgingen, konnte die Feuerwehr den Brand nicht gezielt löschen. Die Einsatzkräfte ließen das Windrad daher kontrolliert abbrennen, wie es hieß.