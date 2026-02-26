Brände
Technischer Defekt? Windrad in Westpfalz abgebrannt
Ob ein technischer Defekt den Brand an einem Windrad ausgelöst hat, wird noch ermittelt. (Symbolbild)
In Kirrweiler brannte ein Windrad lichterloh. Die Feuerwehr konnte wegen der Höhe nicht eingreifen und ließ es kontrolliert abbrennen. Was die Polizei zum möglichen Auslöser sagt.

Kirrweiler (dpa/lrs) - In der Westpfalz ist ein Windrad in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer an dem Windrad in Kirrweiler im Kreis Kusel am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache aus. Es werde jedoch vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst habe. Da die Flammen vom Maschinenraum in großer Höhe ausgingen, konnte die Feuerwehr den Brand nicht löschen. Die Einsatzkräfte ließen das Windrad daher kontrolliert abbrennen, wie es hieß.

Top-News aus der Region

