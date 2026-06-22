Technische Probleme zwingen ein Flugzeug mit Anke Rehlinger an Bord zur Rückkehr nach Saarbrücken. Einige Termine in Berlin musste sie deshalb absagen.

Saarbrücken (dpa) – Ein geplanter Flug nach Berlin hat für die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) ein unverhofftes Ende genommen. Wegen technischer Probleme brach das Flugzeug mit der Regierungschefin an Bord am Morgen den Flug in die Bundeshauptstadt ab und kehrte nach Saarbrücken zurück.

Wie Regierungssprecher Julian Lange auf Anfrage mitteilte, musste Rehlinger deshalb einige Termine in Berlin absagen, andere könne sie digital von der Staatskanzlei aus wahrnehmen. «Sicherheit geht vor», erklärte er. «Wir hoffen, dass alle anderen Fluggäste wohlbehalten an ihr Ziel kommen.»

Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung über den Vorfall mit einer Maschine der dänischen Fluggesellschaft DAT berichtet. Über die Hintergründe der technischen Probleme war zunächst nichts bekannt. In dieser Woche treffen sich unter anderem die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu einer Konferenz in Berlin, das Treffen ist allerdings erst am Donnerstag.