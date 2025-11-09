«Team Gordon» soll CDU zum Wahlsieg führen

Der Chef der mitgliederstärksten Partei in Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, setzt im Wahlkampf auf eine breite Bewegung im ganzen Land.

Grünstadt (dpa/lrs) – Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Gordon Schnieder, setzt im Wahlkampf auf gut vernetzte Unterstützer in ganz Rheinland-Pfalz. Beim «Team Gordon» kann jeder mitmachen, wie die Partei nach dem Treffen der Jungen Union in Grünstadt mitteilte. Von der Schüler Union bis zur Senioren-Union, auch Nicht-Parteimitglieder. Damit soll eine breite Bewegung entstehen.

«Ziel ist es, Unterstützerinnen und Unterstützer aus allen Regionen des Landes zu vernetzen und zu mobilisieren», so die Partei. «Ein Wahlkampf ist nie die Leistung eines Einzelnen, sondern immer Teamarbeit», betonte Schnieder.