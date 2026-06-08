Streit wegen Bezahlung
Taxifahrer wird bei Streit in Mainz verletzt
Polizei
Ein Streit zwischen einem Taxifahrer und seinem Fahrgast eskaliert. Gegen den 28-jährigen Fahrgast wird nun ermittelt. (Symbolbild)
Bodo Schackow. DPA

Ein Streit um die Bezahlung eskaliert: Ein Taxifahrer wird in Mainz verletzt, nachdem ein Fahrgast spuckt und zuschlägt.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Bei einem Streit mit einem Fahrgast ist ein Taxifahrer in Mainz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entwickelte sich ein Streit, weil der Fahrgast kein Bargeld zur Bezahlung bei sich trug. Die Auseinandersetzung eskalierte am Freitagmorgen, als der Fahrgast in das Taxi spuckte und ausstieg. Danach schlug er gegen den Wagen und spuckte erneut durch ein geöffnetes Fenster in den Innenraum.

Daraufhin stieg der Taxifahrer aus und hielt den Mann fest. Der Fahrgast schlug dem Fahrer ins Gesicht. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall. Der Taxifahrer wurde für die Versorgung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren gegen den 28-jährigen Fahrgast eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:260608-930-189861/1

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