Taxifahrer in Ludwigshafen ausgeraubt

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein Taxifahrer ist in Ludwigshafen von einem Fahrgast mit einem Messer bedroht und beraubt worden. In dem Geldbeutel des Fahrers befand sich nach Angaben der Polizei ein niedriger vierstelliger Betrag. Verletzt wurde bei dem Überfall in der Nacht niemand. Der Haupttäter soll nach ersten Erkenntnissen der Ermittler zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein. Drei Fahrgäste saßen bei dem Überfall in dem Taxi. Die Suche nach den Tätern läuft.

