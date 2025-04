Tausende neue Erstsemester an Hochschulen in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzischen Hochschulen starten ins Sommersemester – und mit ihnen Tausende neue Erstsemester-Studierende. Man freue sich «auf bildungshungrige und wissenschaftsbegeisterte Menschen jeden Alters und jeder Herkunft, mit denen wir im kommenden Semester gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft arbeiten», sagte der Präsident der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz, Georg Krausch, laut Mitteilung zur offiziellen Begrüßung der Erstsemester.

Insgesamt knapp 29.000 Studierende in Mainz

Die größte Uni in Rheinland-Pfalz rechnet in diesem Sommersemester damit, dass sich rund 1.200 Menschen erstmals für ein Studium einschreiben (Vorjahr: 1.280) werden – zur Wahl stehen 298 Studiengänge. Insgesamt erwartet die Hochschule zum Sommersemester «etwas weniger als 29.000 Studierende», was in etwa dem Vorjahreswert von 28.558 entspreche. Derzeit läuft noch das Einschreibungsverfahren.

Noch haben die Vorlesungen nicht begonnen, in Mainz starten sie am kommenden Montag (14. April). Derzeit können sich die neuen Studentinnen und Studenten auf dem Campus in einer Einführungswoche über Abläufe an der Uni, Hochschulgruppen, Finanzierungsmöglichkeiten und alles andere rund ums Studium informieren.

Auch viele internationale Studierende

Auch an den anderen Hochschulen in Rheinland-Pfalz laufen wieder Erstsemester-Studenten über den Campus. An der Hochschule Mainz starten 590 Studierende in ihr neues Studium – etwa vier Prozent weniger als in den beiden vergangenen Sommersemestern. Dafür baut die Hochschule ihr Studienangebot aus: Ein dualer Bachelorstudiengang und drei Masterstudiengänge gingen bereits im vergangenen Wintersemester an den Start. Im nächsten Wintersemester geht es mit den beiden Studiengängen «International Business» und «Cyber Security Management» weiter.

Stabil bleibt auch die Gesamtzahl der Studierenden an der Universität Trier, die außerdem viele internationale Studierende aufnimmt: Über 100 hätten sich in den englischen Masterstudiengängen der Universität eingeschrieben, die meisten davon aus Japan, Indien, Pakistan, Aserbaidschan, Italien und Korea. Hinzu kommen etwa 60 Austauschstudierende aus 16 Ländern, die zum Sommersemester in Trier starten.

Neuer Studiengang an der RPTU

Einen neuen Studiengang gibt es ab diesem Semester an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU): Im Studiengang «Data Analytics in Economics and Business» treffen demnach Mathematik, Statistik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften aufeinander. «Datenanalysen werden immer mehr zum Schlüssel für fundierte Entscheidungen in Unternehmen und Institutionen», hieß es seitens der RPTU. Wie viele Erstsemester insgesamt an der Universität loslegen, kann sie aber noch nicht abschließend sagen.

Die Hochschule Koblenz hat nach eigenen Angaben hingegen insgesamt 753 Erstsemester begrüßt. Auch dort wird es ab dem nächsten Wintersemester einen neuen Bachelorstudiengang geben: «Robotik und Künstliche Intelligenz». Ein Jahr später gibt es diesen Studiengang dann auch als duales Studium. «Ziel ist es, die enge Verzahnung von Forschung, Lehre und Praxis nachhaltig zu stärken und dem steigenden Fachkräftebedarf im Bereich Robotik und KI gezielt zu begegnen», so die Hochschule. Die beiden Angebote befinden sich derzeit in einem Akkreditierungsverfahren und werden vom Wissenschaftsministerium mit zwei Millionen Euro gefördert.