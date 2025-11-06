Tausende Narren zu Fastnachtsbeginn in Mainz erwartet

Wer ein Ticket ergattert hat, erlebt am 11.11. auf dem Schillerplatz ein buntes Spektakel. Warum die Hofsänger im Mittelpunkt stehen und was es mit dem Weinprobierglas auf sich hat.

Mainz (dpa/lrs) – Zum Beginn der fünften Jahreszeit werden am 11.11. Tausende Närrinnen und Narren in Mainz erwartet. Zur zentralen Veranstaltung am Dienstag sollen rund 9.000 Menschen auf den Schillerplatz kommen, wie der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) Hannsgeorg Schönig sagte. Die Tickets wurden in den vergangenen Wochen zum Preis von neun Euro in mehreren Runden verlost.

«Wir hätten den Platz etwa zweieinhalb bis dreimal füllen können», sagte Schönig. Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen seien jedoch maximal 9.000 Menschen auf dem Schillerplatz zugelassen. Nach Angaben des MCV soll am Dienstagnachmittag noch ein Kontingent an Rückläufern verkauft werden.

100 Jahre Mainzer Hofsänger wird auch beim 11.11. gefeiert

Nach dem dreifach donnernden Helau zu den Klängen des Narrhallamarschs um 11.11 Uhr und dem Einmarsch aus Garden, Schwellköpp und Trommlercorps kann dann bei etlichen Auftritten von zahlreichen Gruppen bis 20.00 Uhr geschunkelt, gesungen und getanzt werden.

Den Programmauftakt bilden in diesem Jahr nach der Verlesung des «Närrischen Grundgesetzes» die Mainzer Hofsänger, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Das Motto der Mainzer Fastnacht 2026 lautet entsprechend: «Die Hofsänger im Gold'nen Mainz – seit 100 Jahr'n die Nummer 1».

Dem Jubiläum der Hofsänger wird in diesem Jahr auch die Zugplakette gewidmet sein, die am Donnerstag vom MCV vorgestellt wurde. Die Figur in Form eines Weinprobierglases zeigt die Hofsänger in ihren klassischen Kostümen. Die Zugplakette, die in vier verschiedenen Farbkombinationen erhältlich ist, gilt als Eintrittskarte für den Rosenmontagszug. 30.000 Plaketten will der MCV an die Närrinnen und Narren verkaufen.