Tausende Narren feiern in Mainz

Mainz (dpa/lrs) – Um 11.11 Uhr haben Narren in der Fastnachtshochburg Mainz die fünfte Jahreszeit mit dem Narrhallamarsch und einem dreifach donnernden Helau begrüßt. Zur Feier des Tages verlasen Lea Federlein, Präsidentin des Carneval-Clubs Budenheim, und Volker Wagner, Präsident des Karnevalvereins «Die Brunnebutzer», das närrische Grundgesetz. Die Ehre wurde den beiden wegen der Jubiläen ihrer Vereine zuteil. Die Carneval-Club Budenheim feiert in der kommenden Fastnachtskampagne 100-jähriges und «Die Brunnebutzer» 50-jähriges Bestehen.

Nach der Begrüßung der Narren und Närrinnen durch den Präsidenten des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Hannsgeorg Schönig, wandte sich Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) mit einer Rede an das närrische Volk. Darin hieß es unter anderem: «Lasst uns hoffen auf Frieden in Mainz und der Welt, nur der Frieden unsere Freiheit sicherstellt.»

Auf dem abgezäunten Schillerplatz feierten an die 9.000 Närrinnen und Narren bei frischem, aber zumindest zu Beginn der Veranstaltung trockenem Wetter. Auch in anderen Städten in Rheinland-Pfalz wie Trier oder Koblenz feiern Närrinnen und Narren den Auftakt der Fastnacht.