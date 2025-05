Mit bunten Paraden und jeder Menge Live-Musik wurde in Neustadt an der Weinstraße der Rheinland-Pfalz-Tag gefeiert. Wie lief das Wochenende?

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Der Rheinland-Pfalz-Tag in Neustadt an der Weinstraße neigt sich mit seinem dritten und letzten Veranstaltungstag dem Ende zu. «Es ist wirklich eine ganz tolle Stimmung», erzählte eine Regierungssprecherin. Auch heute seien wieder viele Besucherinnen und Besucher vor Ort und feierten gemeinsam das Landesfest.

Damit reiht sich der Sonntag in die beiden vorangegangenen Tage ein: Rund 100.000 Menschen kamen am Samstag zum Festgelände, etwa 25.000 Menschen waren am Freitag da. Insgesamt wurden im Vorfeld etwa 225.000 Besucher erwartet. Dabei wurde friedlich gefeiert: Größere Vorfälle habe es nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher. «Aus polizeilicher Sicht war alles so, wie es sein sollte.»

Paraden, Politik, Live-Musik

Das dreitägige Landesfest brachte unter dem Motto «Zusammen sind wir Rheinland-Pfalz» bunte Paraden, musikalische Vielfalt von Orchester bis Synthiepop, Politik und Comedy zusammen. Auf dem Festgelände waren 300 Aussteller sowie 50 Gastronomie- und Marktstände vertreten, für Live-Musik standen Stars wie Michael Schulte, Kamrad und Nik Kerhshaw auf dem Programm.

Dabei wurde nicht nur ausgelassen gefeiert: Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) kam bei mehreren Veranstaltungen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch. So hatten sich nach Angaben der Staatskanzlei über 200 Menschen für den Bürgerempfang am Sonntagvormittag angemeldet. «Wenn ich mich auf dem Landesfest umschaue, sehe ich ganz viele ideenreiche Köpfe und beeindruckende Kraft», sagte Schweitzer laut einer Mitteilung. Für eine lebendige Demokratie stehe das konkrete Tun im Vordergrund.