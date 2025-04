Unnau (dpa/lrs) – Bei einem Brand in einer Firmenhalle in Unnau im Westerwaldkreis ist ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am frühen Morgen bei Arbeitsbeginn in einer Lackierkabine aus. Ein technischer Defekt war demnach die Ursache. In der Lackierkabine breitete sich laut Polizei Rauch aus – die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Behörden schätzten den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag. Menschen wurden nicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:250422-930-456756/1