Tausende bei Demonstrationen in Rheinland-Pfalz

Koblenz/Trier (dpa/lrs) – Bei Kundgebungen gegen Rechtsextremismus und eine Zusammenarbeit mit der AfD sind in Rheinland-Pfalz zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Nach einer Demonstration in Koblenz mit dem Motto «Wir sind die Brandmauer» sprach die Polizei von etwa 4.000 Teilnehmern. Die Veranstaltung sei störungsfrei verlaufen. In Trier kamen Demonstrantinnen und Demonstranten unter dem gleichen Motto zusammen. Die Polizei sprach von rund 3.500 Teilnehmern. Auch hier war von Zwischenfällen nichts bekannt. Bereits am Donnerstag hatten rund 4.000 Menschen in der Landeshauptstadt Mainz protestiert.

© dpa-infocom, dpa:250201-930-362752/1