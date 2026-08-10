Nach einer Auseinandersetzung im Friedenspark wurde ein 25-Jähriger festgenommen. In seiner Wohnung fand die Polizei Betäubungsmittel und eine Schreckschusspistole.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Ludwigshafen am vergangenen Freitag ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 25-Jährige stehe im Verdacht, einem 29-Jährigen mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der 29-Jährige war am frühen Freitagmorgen bei der Auseinandersetzung mit einer Gruppe schwer verletzt worden. Er wurde mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Die Männer waren beim Eintreffen der Polizei im Friedenspark bereits geflüchtet.

Haftbefehl erlassen

Im Rahmen der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft habe sich ein Tatverdacht gegen den 25-Jährigen ergeben. Am Freitagnachmittag durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des Mannes. «Hierbei wurden kleinere Mengen verschiedener Betäubungsmittel, eine geladene Schreckschusspistole sowie knapp 1.700 Euro Bargeld und Utensilien zum Handel von Betäubungsmitteln aufgefunden», hieß es.

Der 25-Jährige sei festgenommen und am Samstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Der Richter habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des «dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und des unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln» erlassen.