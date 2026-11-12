Erst geraten zwei Männer in einer Straßenbahn in einen Streit, dann greift einer den anderen mit einem Messer an. Wie es zu dem Angriff kam.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Nach einem Messerangriff in einer Straßenbahn hat die Polizei den Tatverdächtigen in eine Psychiatrie gebracht. Laut Polizei war der 30 Jahre alte Mann am Mittwoch zunächst mit einem 42-Jährigen in Streit geraten. Danach soll er seinen Kontrahenten mit einem Messer am Bein verletzt haben. Die beiden Männer kannten sich wohl nicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Der 42-Jährige wurde nach der Tat ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei bat Zeugen, sich zu melden.