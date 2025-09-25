Vor mehreren Wochen schlägt und tritt ein Unbekannter am Mainzer Hauptbahnhof einen Jungen und flüchtet. Jetzt wurde ein 71-Jähriger gefasst.

Mainz (dpa/lrs) – Nach dem Angriff auf einen zehnjährigen Jungen am Mainzer Hauptbahnhof hat die Polizei einen 71-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Wie sie mitteilte, identifizierten die Beamten den Mann am Mittwoch ebenfalls am Hauptbahnhof in Mainz. Er trug den Angaben zufolge dieselbe markante Kleidung wie am Nachmittag der Tat. Der 71-Jährige äußerte sich laut Polizei den Beamten gegenüber zu der Tat und begleitete diese freiwillig zur Dienststelle. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, heißt es.

Der Mann wird verdächtigt, am 4. September einen Zehnjährigen am Treppenabgang zu einem Bahnsteig attackiert und unter anderem mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Von dem Vorfall gibt es laut Polizei Überwachungsaufnahmen.