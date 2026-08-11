Nach drei Jahren kann die Polizei dank neuer DNA-Analysen einen mutmaßlichen Täter eines Raubs auf eine Seniorin ermitteln. Der heute 52-Jährige sitzt bereits in Haft.

Konz/Trier (dpa/lrs) – Drei Jahre nach einem schweren Raub auf eine Seniorin im Kreis Trier-Saarburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Anhand verfeinerter DNA-Auswertungen beim Landeskriminalamt konnte ein heute 52-jähriger Mann als Tatverdächtiger ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Zum Zeitpunkt des Ermittlungsergebnisses habe er sich bereits wegen einer anderen Sache in Haft befunden.

Der Tatverdächtige soll in einer Nacht im Mai 2023 mit einem weiteren Mann in das Einfamilienhaus der 80-jährigen Frau in Konz eingebrochen sein. Als die Frau aufgewacht sei, hätten die Täter sie überwältigt, gefesselt und im Haus weiter nach Wertgegenständen gesucht. Die Frau konnte sich selbst befreien und den Notruf wählen. Die bisherigen Ermittlungen hätten jedoch keine weiteren Hinweise auf den zweiten, noch unbekannten Täter ergeben.

Gegen den 52-Jährigen habe das Amtsgericht Trier auch wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubs Haftbefehl erlassen.