Tatverdächtige nach Leichenfund in Untersuchungshaft

Nach dem Fund einer toten Frau ist gegen die 36-jährige Beschuldigte Haftbefehl erlassen worden. Weiterhin sind in dem Fall viele Fragen offen.

Rehlingen-Siersburg (dpa/lrs) – Im Fall der getöteten Frau im saarländischen Rehlingen-Siersburg sitzt die 36-jährige Beschuldigte in Untersuchungshaft. Es sei gegen sie Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit. Die 36-Jährige war am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Landkreis Mainz-Bingen festgenommen worden.

Die Leiche der 30-Jährigen war am Dienstagmorgen auf einem Feldweg in der Nähe eines Autobahnrastplatzes im Landkreis Saarlouis gefunden worden. Ein Spaziergänger habe die leblose Person entdeckt. Laut der Polizei sei die Frau in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstag Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Umfangreiche Untersuchungen vor Ort hätten zu ersten Hinweisen auf die 36-jährige Tatverdächtige geführt.

Nach ihrer Festnahme durch ein Spezialeinsatzkommando sei sie nach Saarbrücken überführt worden. Unklar ist weiterhin, wie es zu dem Verbrechen kam. Die Ermittlungen laufen.