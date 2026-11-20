Die Tattoo-Messe «Ink & Iron» darf am Totensonntag nicht stattfinden. Wie die Stadt Mainz ihre Entscheidung begründet.

Mainz (dpa/lrs) – Das Ordnungsamt der Stadt Mainz hat die geplante Tattoo-Messe «Ink & Iron» für den kommenden Totensonntag untersagt. Grund dafür sei die «Unvereinbarkeit der Veranstaltung mit dem Landesfeiertagsgesetz», hieß es in einer Pressemitteilung.

Als «stiller Feiertag» solle der Totensonntag gesetzlich besonders geschützt werden. Das bedeutet: Öffentliche Veranstaltungen zur Unterhaltung dürfen an diesem Tag nur stattfinden, wenn sie «dem Charakter des Feiertags angepasst sind». Diese Anforderungen habe die Tattoo-Messe nicht erfüllt. Am heutigen Freitag sowie am Samstag darf die Messe jedoch wie geplant in der Alten Lokhalle stattfinden.