Nach einem tödlichen Messerangriff in Trier wurde der mutmaßliche Täter festgenommen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat auf der Robert-Schuman-Allee.

Trier (dpa/lrs) – Auf offener Straße ist ein junger Mann in Trier tödlich verletzt worden. Der 22-Jährige wurde von einem Gleichaltrigen angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei auch ein Messer eingesetzt worden. Das Opfer sei noch vor Ort in der Robert-Schuman-Allee von Rettungskräften reanimiert worden, habe den Vorfall jedoch nicht überlebt.

Der Tatverdächtige sei nach der Tat am Mittwochmorgen zunächst geflüchtet, sei jedoch nach kurzer Fahndung von der Polizei aufgefunden und festgenommen worden. Der Afghane sei weiterhin in polizeilichem Gewahrsam, sagte ein Polizeisprecher. Wann Untersuchungshaft angeordnet werden könne, war unklar. Zunächst müssten Spuren und Zeugenaussagen ausgewertet werden.

Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet

«Die Tat wurde von mehreren Zeugen beobachtet, da sie sich auf offener Straße ereignete», hieß es. Die Zeugen wurden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut, die Polizei habe zudem eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger auf der Robert-Schuman-Allee eingerichtet. «Die Anlaufstelle richtet sich an alle Personen, die sich von der Tat betroffen fühlen und einen Ansprechpartner suchen.»

Der Bereich um die Robert-Schuman-Allee war am Morgen weiträumig gesperrt worden. Es bestand keine Gefahr für Dritte, hieß es. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Aktuell werte man Zeugenaussagen zu möglichen Hintergründen aus. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen.