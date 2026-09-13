Die Freude war groß über eine Hochzeit in Neustadt an der Weinstraße - so groß, dass Gäste den Verkehr zum Stillstand brachten. Die Polizei musste einschreiten.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Ein Hochzeitskorso aus acht Fahrzeugen hat den Verkehr in Neustadt an der Weinstraße stellenweise zum Erliegen gebracht. Mehrere Fahrzeuginsassen seien ausgestiegen und hätten auf der Fahrbahn getanzt, teilte die Polizei mit.

Der nachfolgende Verkehr sei dadurch am Samstagnachmittag erheblich behindert worden. «Die hinter dem Korso befindlichen Verkehrsteilnehmer mussten ihre Fahrzeuge anhalten und konnten ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen», so die Polizei. Es seien entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Auch bei Hochzeitsfeierlichkeiten müssten die geltenden Verkehrsregeln beachtet werden: «Insbesondere darf durch das Anhalten oder Verlassen von Fahrzeugen der fließende Verkehr nicht gefährdet oder unzulässig behindert werden», erklärte die Polizei. Sie bat Verkehrsteilnehmer, die an der Weiterfahrt gehindert worden seien, sich zu melden.