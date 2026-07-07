Der ADAC hat die Preise aller Straßen- und Autobahntankstellen verglichen und kommt zu einem klaren Ergebnis: Abfahren lohnt sich, gerade in Rheinland-Pfalz.

München/Koblenz (dpa/lrs) – Wer in Rheinland-Pfalz zum Tanken die Autobahn verlässt, kann nach Angaben des ADAC kräftig Geld einsparen. Im Landesdurchschnitt sind das nach einer Untersuchung des Verkehrsclubs bis zu 42 Cent je Liter Super E10 und 43 Cent je Liter Diesel. Das sei eine größere Ersparnis als in jedem anderen Bundesland, berichtete der ADAC. Gleichzeitig seien die Kraftstoffpreise an Autobahntankstellen in Rheinland-Pfalz bundesweit am höchsten.

«Gerade in Rheinland-Pfalz lohnt sich ein kurzer Tankstopp abseits der Autobahn besonders», erklärte Christian Schmidt, Leiter Mobilität und Umwelt beim ADAC Mittelrhein. Wer wenige Minuten mehr einplant und an einer nahegelegenen Tankstelle tankt, könne bei einer Tankfüllung schnell mehr als zehn Euro sparen. «Deshalb empfiehlt es sich, die Kraftstoffpreise vor längeren Fahrten zu vergleichen und den Tankstopp bewusst zu planen.»

Es lohnt sich

Bundesweit waren sowohl Super E10 als auch Diesel an Autobahntankstellen im Durchschnitt rund 33 Cent je Liter teurer als an Straßentankstellen. Auf einen Tank mit 50 Litern gerechnet seien das 16,50 Euro, erklärte der ADAC. Die Erhebung zeige «ganz deutlich», dass es sich lohne, «zum Tanken die Autobahn zu verlassen und eine nahegelegene Tankstelle neben der Autobahn anzusteuern».

Die teuersten Autobahntankstellen waren bei Diesel sogar 47 Cent teuer als der Durchschnitt abseits der Autobahn. Bei Super E10 waren es 44 Cent. Es gab allerdings auch das Gegenteil: Die günstigste Autobahntankstelle verlangte sogar ein paar Cent weniger als der bundesweite Durchschnitt der Straßentankstellen. Bei Ihr handelt es sich laut ADAC aber um einen Sonderfall.

Große Unterschiede zwischen Bundesländern

Die Spritpreise unterscheiden sich je nach Bundesland teils deutlich. Das gilt auch für die Preisunterschiede zwischen dem Preis an den dortigen Straßen- und Autobahntankstellen. Nach Rheinland-Pfalz errechnete der ADAC die größte Differenz in Bayern mit 40 Cent bei E10 und 39 bei Diesel sowie in Baden-Württemberg mit 40 und 37 Cent.

In einer aktuellen Umfrage des ADAC unter mehr als 1.500 Autofahrern, die die Autobahn benutzen, sagte allerdings knapp ein Viertel der Befragten, dass sie nach Angaben des ADAC ungeachtet der Preisunterschiede nicht zum Tanken von der Autobahn abfahren. 63 Prozent sagten, sie würden dies tun – die allermeisten davon bereits bei Preisdifferenzen bis 20 Cent.

Ergebnisse ohne Tankrabatt

Der ADAC hat die Preise an Autobahntankstellen und normalen Straßentankstellen schon häufiger verglichen – bisher aber immer nur mit kleineren Stichproben. Nun gibt es erstmals Zahlen für alle 360 Autobahn-Tankstellen und die rund 14.000 Tankstellen in Deutschland. Ausgewertet wurden dabei die Preise im Zeitraum vom 6. bis 19. April – also ohne Tankrabatt, aber bereits mit 12-Uhr-Regel. Der Untersuchungszeitraum war zwar von starken Turbulenzen bei den Spritpreisen geprägt. Am grundsätzlichen Ergebnis ändere das aber nichts, heißt es vom ADAC.