Tankschiff fährt gegen Brückenpfeiler

Senheim (dpa) – Ein Tankschiff ist am Nachmittag auf der Mosel in der Nähe von Cochem mit einer Brücke kollidiert. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, kam der Kapitän leicht verletzt ins Krankenhaus. Das Tankschiff sei leer gewesen.

Wie groß die Beschädigungen an dem betroffenen Brückenpfeiler sind, ist noch unklar. Die Begutachtung des Schadens durch einen Sachverständigen habe wegen starken Nebels und Dunkelheit auf Sonntag verschoben werden müssen, hieß es von der Polizei. Auch der Schaden am Schiff sei noch nicht genau erfasst. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.