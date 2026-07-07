Der ADAC hat die Spritpreise im Saarland analysiert: Wer von der Autobahn abfährt, spart weniger als anderswo.

Wiesbaden (dpa/lhe) – Wer nicht an der Autobahn tankt, sondern hinter der nächsten Ausfahrt, kann laut ADAC viel sparen. Im Saarland waren es bei Superbenzin der Sorte E10 in einer Untersuchung 25 Cent pro Liter und bei Diesel 24 Cent pro Liter, wie der Verkehrsclub mitteilt.

Damit lohnt sich das Abfahren im Saarland nicht so sehr wie in anderen Bundesländern. Im bundesweiten Durchschnitt waren es demnach sowohl bei E10 als auch bei Diesel 33 Cent pro Liter. Die Erhebung zeige «ganz deutlich», dass es sich lohne «zum Tanken die Autobahn zu verlassen und eine nahegelegene Tankstelle neben der Autobahn anzusteuern».

Preise unterscheiden sich je nach Bundesland

Die Spritpreise unterscheiden sich je nach Bundesland teils deutlich. Das gilt auch für die Preisunterschiede zwischen dem Preis an den dortigen Straßen- und Autobahntankstellen. Den größten Abstand errechnete der ADAC mit 42 Cent bei E10 und 43 Cent bei Diesel im Nachbarland Rheinland-Pfalz.

Ausgewertet wurden die Preise im Zeitraum vom 6. bis 19. April – also ohne Tankrabatt, aber bereits mit 12-Uhr-Regel. Der Untersuchungszeitraum war zwar von starken Turbulenzen bei den Spritpreisen geprägt. Am grundsätzlichen Ergebnis ändere das aber nichts, heißt es vom ADAC.