Tanja Machalet führt SPD-Liste in Rheinland-Pfalz an

Worms (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische SPD geht mit Tanja Machalet an der Spitze in die voraussichtlich am 23. Februar stattfindende Bundestagswahl. Beim Listenparteitag in Worms erhielt die 50 Jahre alte Bundestagsabgeordnete 178 Ja- und 10 Nein-Stimmen der Delegierten. Dazu kamen der Partei zufolge zwei Enthaltungen.

Machalet ist rentenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Bei der Bundestagswahl 2021 wurde sie als Direktkandidatin im Wahlkreis Montabaur ins Parlament gewählt.

«Mutterland der Aufholjagd»

Der Stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Alexander Schweitzer sagte in Worms, es gehe bei der Bundestagswahl um den Sieg. «Das muss der Anspruch sein», betonte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident. Für taktische Erwägungen sei kein Raum. «Wer in den Wahlkampf einsteigt, muss die Nummer eins anstreben.»

Mit Blick auf den Rückstand der Bundes-SPD bei aktuellen Umfragen erinnerte er an ähnliche Situationen in der Vergangenheit im Bundesland. «Wir sind doch in Rheinland-Pfalz das Mutterland der Aufholjagd.»

Der Spitzenkandidat von 2021 und Landesgruppenchef der Bundestagsfraktion, Staatssekretär Thomas Hitschler aus dem Verteidigungsministerium, kandidiert nicht mehr. Derzeit kommen zwölf SPD-Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz.