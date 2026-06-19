Der 1. FC Saarbrücken hat einen 1,95 Meter großen Mittelfeldspieler aus Spanien geholt. Was sich der Club von dem Engländer verspricht.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der 1. FC Saarbrücken hat Mittelfeldspieler Zaceriah Shuaib verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastián zum saarländischen Fußball-Drittligisten. Über die Vertragslaufzeit machte der Club keine Angaben.

Der in London geborene Shuaib hat auch spanische und nigerianische Wurzeln. In der Jugend spielte er bis 2025 beim englischen Spitzenverein FC Arsenal. Den 1,95 Meter großen Profi bezeichnete Saarbrückens Sportvorstand Markus Thiele als «hoch spannenden Spieler, top ausgebildet bei Arsenal und Real Sociedad. Zaceriah macht auf der Sechs eine gute Figur, hat eine gute Größe und ist stark am Ball.»