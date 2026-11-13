Wetter
Tagsüber trocken, nachts Glätte möglich
Wetter Rheinland-Pfalz
Es ist trüb, aber trocken. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland liegen im einstelligen Bereich. Nachts kann es nach Nebel glatt werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist heute bewölkt, es bleibt aber trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und neun Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Es weht ein schwacher Wind aus Nordwest.

In der Nacht zum Samstag klart es auf und es bildet sich Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen dann zwischen plus eins und minus drei Grad. Stellenweise sei dadurch Glätte durch Reif oder Überfrieren möglich, sagt der DWD. Der Samstag startet nach Nebelauflösung heiter bis wolkig, es bleibt trocken.

© dpa-infocom, dpa:261113-930-988515/1

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