Tagsüber kalt, nachts glatt

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland herrscht Dauerfrost. Wenn in der Nacht Schnee und Regen dazukommen, droht Glatteis.

Offenbach (dpa/lrs) – Am Sonntag ist es im Südwesten zwar bewölkt, es bleibt aber niederschlagsfrei und der Wind weht nur noch mäßig. Es herrscht aber Dauerfrost bei Höchstwerten zwischen 0 Grad am Oberrhein und minus 5 Grad im Westerwald, wie der Deutsche Wetterdienst berichtet.

In der Nacht zum Montag kommt von Westen her Schnee, der aber rasch in Regen übergeht. Dadurch besteht Unwettergefahr durch Glatteis. Die Tiefstwerte liegen bei minus 3 bis minus 7 Grad. In den Kammlagen der Mittelgebirge kann es starke bis stürmische Böen geben.