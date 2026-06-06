Feuershow, Hubschrauber-Stunt und eine Headliner-Ankündigung für 2027: Was beim Auftakt von Rock am Ring alles passierte – und was am zweiten Tag ansteht.

Nürburg (dpa/lrs) – Der zweite Festivaltag bei Rock am Ring ist mit dem deutschen Sänger Max Grimm und der australischen Musikerin Ecca Vandal gestartet. Unter grauem Himmel heizen sie dem Publikum ein, später kommen noch die Bands Electric Callboy, Volbeat, Bad Omens und der Rapper Marteria auf die Bühnen.

Allerdings könnte es am Nürburgring in der Eifel wieder ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Rheinland-Pfalz mit Schauern, im Norden vereinzelten Gewittern und maximalen Temperaturen von 19 bis 24 Grad.

Am Freitag, dem ersten Festivaltag, waren die Fans während der Konzerte vom Regen verschont geblieben. Der Himmel klarte auf und die Sonne ließ den Schlamm an den Gummistiefeln vieler Camper trocknen.

Der erste Festivaltag im Recap

Mit einer Feuershow wurde das Festival rockig-feierlich eröffnet. Zum Start auf der Hauptbühne performte das Hip-Hop-Duo Mehnersmoos im Konfetti-Wirbel. Die Schweden-Rocker von The Hives zeigten sich wie gewohnt in maßgeschneiderten Anzügen, Frontman Per «Pelle» Almqvist nahm zwischen den Moshpits ein Bad in der Menge.

Im goldenen Licht des Sonnenuntergangs zog Papa Roach alle Aufmerksamkeit mit einem Hubschrauber-Stunt auf sich, bevor die US-Rocker die Fans mit auf eine Metal-Zeitreise nahmen. Die Stimmung war gesetzt, die Menge bereit für den großen Headliner Linkin Park. Doch vorher gab es eine Überraschung: Der Headliner für Rock am Ring 2027 wurde bekanntgegeben. Zum ersten Mal wird die US-Rockband Blink 182 zum Eifelfestival kommen.

Der Gesang und die Schreie von Linkin-Park-Sängerin Emily Armstrong sorgten sowohl für wilde als auch emotionale Momente. Bis tief in die Nacht feierten die Fans noch zu Limp Bizkit und The Butcher Sisters.

Das Festival wird in diesem Jahr 41 – und feiert das mit rund 70 Acts auf drei Bühnen. Zeitgleich findet das Zwillingsfestival Rock im Park in Nürnberg statt. Beide gehen noch bis Sonntagnacht.

Rock am Ring