In der Nacht rauben Einbrecher einen Juwelier in Mainz aus. Die Polizei nimmt die Verfolgung auf, baut dabei aber einen Unfall.

Mainz (dpa/lrs) – Einbrecher eines Juweliergeschäfts in der Mainzer Neustadt sind nach einer missglückten Verfolgungsjagd der Polizei weiterhin auf der Flucht. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Anwohner den Einbruch gegen 3.00 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und erbeuteten Schmuck, so die Polizei. Daraufhin seien sie mit einem Geländewagen geflüchtet.

Eine Polizeistreife habe daraufhin die Verfolgung aufgenommen. Dabei verlor der Fahrer den Angaben zufolge auf der B9 bei Nierstein die Kontrolle über das Polizeiauto. Der Streifenwagen sei demnach gegen eine Hauswand geprallt. Die beiden Polizisten wurden leicht verletzt. Die Räuber sind nach wie vor flüchtig.