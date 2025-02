Täter hebeln Geldautomat in Bankfiliale auf

Nicht mit Sprengstoff, sondern mit mechanischer Gewalt versuchen Unbekannte, an Geld in einem Automaten zu kommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Weitefeld (dpa/lrs) – Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Weitefeld (Landkreis Altenkirchen) aufgehebelt. Sie verschafften sich den Ermittlungen der Polizei zufolge am Wochenende Zugang über ein Fenster und öffneten den Automaten mit mechanischer Gewalt. Ob Bargeld gestohlen wurde, war zunächst unklar.

Eine Reinigungskraft hatte am frühen Montagmorgen ein offenstehendes Fenster an der Filiale entdeckt und gemeldet. Da die Polizei nach eigenen Angaben zunächst eine Sprengung nicht ausschließen konnte, sperrten Beamte den Bereich ab und zogen Spezialisten des Landeskriminalamts hinzu. Diese untersuchten die Filiale und gaben sie schließlich frei. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen deutlich fünfstelligen Betrag. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.