Täter flüchten ohne Beute nach Supermarkt-Einbruch

Drei Maskierte brechen in einen Supermarkt in Eisenberg ein – doch an der Tresortür scheitern sie. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eisenberg (Pfalz) (dpa/lrs) – Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in einen Supermarkt in Eisenberg im Donnersbergkreis eingebrochen. Nach Angaben der Polizei waren mindestens drei Personen beteiligt. Sie sollen Sturmmasken sowie graue und schwarze Hoodies getragen haben. Über eine aufgehebelte Notausgangstür seien sie in den Laden gelangt. Dort hätten sie versucht, die Tür zum Tresorraum zu öffnen, was jedoch misslang.

Flucht ohne Beute

Anschließend seien die Einbrecher mit einem unbekannten Fahrzeug geflohen, gestohlen worden sei nichts. Die Polizei sucht nach Zeugen des Einbruchs.