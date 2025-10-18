Es ist noch stockfinster, als bei einem Juwelier in Saarburg der Alarm losgeht. Zwei vermummte Täter begeben sich daraufhin auf die Flucht. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hilfe.

Saarburg (dpa/lrs) – Mit Sturmhauben vermummt und dunkel gekleidet sind zwei Männer in ein Juweliergeschäft in Saarburg nahe Trier eingebrochen. Seit der Nacht sind die beiden auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte. Die Täter fuhren demnach erst mit einem Auto davon, stellten es in der Nähe eines Waldes ab und flüchteten zu Fuß hinein. Die Polizei sucht weiterhin nach ihnen und warnte die Bevölkerung unter anderem davor, Anhalter mitzunehmen.

Mitten in der Nacht war laut Polizei bei dem Juwelier in der Saarburger Innenstadt ein Alarm ausgelöst worden. Der genaue Hergang der Tat ist noch unklar. Auch dazu, ob das Duo Beute gemacht hat, machten die Beamten zunächst keine Angaben. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Die Ermittler baten Einwohner aus der Gegend, der Polizei Bescheid zu geben, wenn sie etwa an Häusern oder Scheunen verdächtige Bewegungen bemerken. «Bitten halten Sie die Augen offen!», hieß es in der Mitteilung.