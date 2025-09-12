Ein Schwimmbecken mitten auf einer Straße: Für diesen Anblick sorgte ein unfreiwilliges Zusammenspiel eines Anhängers und einer Böe.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Ein kurioses Hindernis hat die Autofahrer auf der B41 zum Staunen gebracht: Mitten auf der Kammerwoog-Brücke ist ein Anhänger umgekippt – samt riesigem Swimmingpool. Der Wind hatte am Morgen kräftig genug geweht, um den Anhänger mit dem großen Becken umzuwerfen. Schließlich lag der Pool auf der Fahrbahn.

Für den Verkehr hieß das: Zwangspause. Die Polizei dirigierte die Autos im Schritttempo an dem Becken vorbei. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei. Glück im Unglück: Weder Menschen noch der Pool kamen ernsthaft zu Schaden. Baden konnte jedoch niemand, denn gefüllt war das Becken nicht.