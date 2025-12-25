Sven Regener reist mit «Trompete, Computer, Ärmelschoner» an

Als Stadtschreiber von Mainz darf der Künstler ein Filmprojekt realisieren. Ideen hat er schon. Doch der Trompeter will noch nichts herausposaunen.

Mainz (dpa/lrs) – Der Berliner Schriftsteller und Musiker Sven Regener weiß noch nicht, wie oft er als neuer Stadtschreiber in Mainz sein wird. «Man wird sehen», sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Regener darf ein Jahr lang eine Wohnung in Mainz nutzen und zudem mit ZDF und 3sat einen Film produzieren. «Für den Film habe ich einige Ideen, aber noch keine, die ich jetzt schon hinausposaunen möchte», sagte der Künstler. «Da wird man sonst schnell zum Ankündigungsweltmeister, und hinterher lachen alle einen aus.»

Der mit 12.500 Euro dotierte Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz soll im April verliehen werden. Der 1961 in Bremen geborene Regener wurde unter anderem mit der Band Element of Crime («Immer da wo du bist bin ich nie») und dem Roman «Herr Lehmann» bekannt.

Wie die Jury die Wahl begründet

Mit Mainz verbinde er etwa sein erstes Konzert dort 1983 mit der Band Zatopek im Kulturzentrum KuZ, sagte Regener. Hinzu kämen Erinnerungen an Lesungen und Konzerte sowie an die Verleihung der Carl-Zuckmayer-Medaille 2016. Befragt, welche drei Dinge in seinem Gepäck für Mainz keinesfalls fehlen dürften, antwortete der künftige Stadtschreiber augenzwinkernd: «Trompete, Computer, Ärmelschoner!»

Die Jury zeichnet Regener unter anderem aus, weil er sowohl als Schriftsteller als auch als Musiker «große Geschichten in scheinbar beiläufigem Ton» erzähle.