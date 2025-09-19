In Trier erfasst ein SUV ein Ehepaar auf der Straße und verletzt beide schwer. Der Fahrer flieht - was passierte dann?

Trier (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit einem SUV in Trier ist ein Ehepaar schwer verletzt worden – der Fahrer beging danach Fahrerflucht. Das in Trier lebende Paar habe die Straße überquert, als der Wagen die beiden erfasste, teilte die Polizei nach ersten Erkenntnissen mit. Nach kurzer Unterbrechung sei der Autofahrer weitergefahren.

Die beiden Fußgänger seien schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei wurden sie in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Rahmen der flüchtige Fahrer kurze Zeit später angetroffen wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern noch an. Die Polizei sucht noch Zeugen.