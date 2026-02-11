Kriminalität
Supermarktkunde schlägt Mitarbeiterin ins Gesicht
Polizei - Symbolbild
Polizei - Symbolbild
Daniel Karmann. DPA

Nach einer Auseinandersetzung an der Supermarktkasse eskaliert die Situation: Ein 39-Jähriger schlägt eine Mitarbeiterin. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Landau (dpa/lrs) – Ein Kunde eines Supermarktes hat einer Mitarbeiterin ins Gesicht geschlagen und sie leicht verletzt. Zuvor habe es am Dienstagmorgen eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem 39-Jährigen und einem weiteren Kunden an der Kasse des Supermarktes gegeben, teilte die Polizei mit. Die Mitarbeiterin der Filialleitung habe daraufhin ein Hausverbot gegen den 39-Jährigen ausgesprochen, worauf er mit dem Faustschlag reagiert habe.

Der Mann sei aufgrund seines Zustands in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:260211-930-670597/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten