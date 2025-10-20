Drei Maskierte lauern Supermarkt-Angestellten nach Ladenschluss auf. Mit Reizgas gelingt ihnen eine schnelle Flucht. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Niederfischbach (dpa/lrs) – Drei Unbekannte haben am Samstag einen Supermarkt in Niederfischbach im Landkreis Altenkirchen überfallen. Die Täter hätten schwarze Jacken und Sturmhauben getragen, teilte die Polizei mit. Nach Ladenschluss hätten die drei Unbekannten die Angestellten beim Verlassen des Marktes abgepasst und zurückgedrängt. Dort seien sie ins Büro gebracht und gezwungen worden, den Tresor zu öffnen.

Die Täter erbeuteten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich, so die Polizei weiter. Nach wenigen Minuten verließen sie den Markt wieder. Beim Verlassen hätten sie Reizgas versprüht, vermutlich um eine Verfolgung zu verhindern. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise.