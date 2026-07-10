Seit Mittwochnachmittag sucht die Polizei im Kreis Saarlouis nach einem entflohenen Häftling. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes sollen sofort gemeldet werden.

Saarbrücken/Schmelz (dpa/lrs) – Im Landkreis Saarlouis läuft die Suche nach einem wegen Mordes verurteilten Häftlings am Freitagmorgen weiterhin «auf Hochtouren». Der 44-jährige Mann war nach vorherigen Polizeiangaben am Mittwochnachmittag während eines begleiteten Ausgangs geflohen.

Von dem Mann gehe keine direkte Gefahr aus, jedoch warnte die Polizei davor, ihn anzusprechen. Hinweise bezüglich des Aufenthaltsorts des Mannes sollten umgehend bei der Polizei gemeldet werden.

Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Saarbrücken befand sich der 44-Jährige seit Februar 2010 in Haft. 2011 wurde er vom Landgericht Saarbrücken wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Laut Auskunft des Justizministeriums in Saarbrücken war der Mann bei seinem Ausgang in Schmelz in Begleitung eines Gefängnis-Mitarbeiters gewesen. Es sei seine zwölfte «begleitete Ausführung» seit Februar 2024 gewesen, alle vorherigen seien ohne Beanstandungen verlaufen.