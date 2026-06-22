Seit Samstag
Suche nach vermisstem Schwimmer in Altrip geht weiter
Polizei - Symbolbild
Die Polizei sucht auch am dritten Tag weiter nach dem Vermissten. (Symbolbild)
Friso Gentsch. DPA

Am Wochenende melden Zeugen, wie ein Mann im Weiher untergeht. Einsatzkräfte suchen seitdem mit einem Großaufgebot - bisher ohne Erfolg.

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Altrip (dpa/lrs) – Auch am dritten Tag geht die Suche nach dem in einem Weiher bei Altrip im Rhein-Pfalz-Kreis vermissten Schwimmer weiter. Polizeitaucher würden das Gewässer nach dem Mann absuchen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Chance, den Schwimmer lebend zu finden, schwindet allerdings. «Wenn jemand untergegangen ist, dann sind die Überlebenschancen schon nach einer Stunde sehr gering», erklärte eine Polizeisprecherin. «Wir suchen aber natürlich trotzdem weiter.»

Am Samstagabend hatten Zeugen gemeldet, dass ein männlicher Schwimmer im Weiher untergegangen sei. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen waren nicht erfolgreich. Nähere Angaben zu dem vermissten Mann machte die Polizei vorerst nicht.

© dpa-infocom, dpa:260622-930-261853/1

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