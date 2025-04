Weitefeld (dpa/lrs) – Seit mehr als einer Woche ist der mutmaßliche Dreifachmörder einer Familie aus dem Westerwald auf der Flucht. Trotz Hunderter Hinweise, Suchmaßnahmen und öffentlicher Fahndung fehlt von dem 61-jährigen Tatverdächtigen jede Spur. Am Mittwoch wird der Fall in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY ungelöst» (20.15 Uhr) aufgegriffen, wie der Sender mitteilte.

Die Ermittler erhoffen sich von der Ausstrahlung neue Hinweise in dem Fall. Am 6. April soll der Mann eine Familie in Weitefeld getötet haben. Die 44-jährige Ehefrau wählte laut Polizei wohl selbst noch den Notruf. Bei der Ankunft fanden die Beamten sie, den 47 Jahre alten Ehemann und den 16 Jahre alten Sohn tot. Sie beobachteten auch einen Menschen bei der Flucht – verfolgten ihn allerdings nicht. Das mögliche Motiv für die Tat ist unklar.